DIEGO COSTA: "TORNO ALL'ATLETICO"

17 agosto 2017

"Il mio destino è già segnato. Tornerò all'Atletico de Madrid la prossima stagione". Lo ha detto Diego Costa, attaccante spagnolo di origini brasiliane in uscita dal Chelsea. Parlando con la stampa brasiliana e in particolare con Globoesporte, l'attaccante ha spiegato: "C'è un problema, visto che il Chelsea non vuole liberarmi. Ma penso che la situazione si risolverà ora che torno in Spagna". Diego Costa, attualmente in Brasile e appena multato dal Chelsea per non essersi presentato in ritiro, ha rivelato che si recherà in Spagna al più presto.