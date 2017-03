DIEGO COSTA STRIZZA L'OCCHIO ALLA LIGUE 1

26 marzo 2017

Diego Costa lascia aperta la porta a un suo possibile addio al Chelsea. Intervistato da Telefoot, l'attaccante spagnolo non ha escluso la possibilità di lasciare Londra: "Sono molto felice qui ma nel calcio tutto può succedere e se dovessi cambiare, la Francia è un posto in cui non sono mai stato a giocare per cui...perché no?" ha detto il 28enne di origini brasiliane. "Tutti sanno che il PSG è un club rispettato in Europa, il Monaco ha un grande progetto e grandi giocatori e anche il Marsiglia sta crescendo e migliorando molto" ha aggiunto Diego Costa.