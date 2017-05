DIEGO COSTA IN CINA: 90 MLN AL CHELSEA

4 maggio 2017

Diego Costa giocherà in Cina nella prossima stagione. Secondo quanto riporta dalla Spagna radio 'Cadena Ser' l'attaccante del Chelsea ha firmato un contratto preliminare con il Tianjin Quianjian, la squadra allenata da Fabio Cannavaro in cui militano già Alexandre Pato e Axel Witsel. L'ex centravanti dell'Atletico Madrid ha incontrato la scorsa settimana in un ristorante londinese il suo procuratore Jorge Mendes e alcuni rappresentanti del club cinese per finalizzare gli ultimi dettagli. Al Chelsea, già a conoscenza della situazione del giocatore, dovrebbero andare circa 90 milioni di euro.