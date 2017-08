DIEGO COSTA, CHELSEA E ATLETICO RESTANO DISTANTI

19 agosto 2017

Il suo rapporto con il Chelsea è logoro da tempo e il suo desiderio di andare all'Atletico lo ha espresso più volte: nonostante questo, la strada verso Madrid resta piena di ostacoli per Diego Costa. Secondo il Sun, infatti, i Blues, infatti, non hanno intenzione di lasciarlo andare per meno di 55 milioni mentre i Colchoneros ne offrono, per ora, solo 32.