DI NATALE: "MAI AL NAPOLI? MAGLIA PESANTE"

22 marzo 2017

Da napoletano, Totò Di Natale non ha mai giocato nel Napoli. "Amo Napoli e sono un grande tifoso del Napoli, ma quella maglietta per me sarebbe stata troppo pesante: avevo paura di non fare ciò che invece ho fatto. Sono stato quasi sempre assente anche giocandoci contro: fargli gol era come segnare a mio fratello ed è per questo che era meglio evitare", ha detto a Radio Crc.