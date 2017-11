DI MARIA: "SONO STATO VICINO AL BARÇA"

9 novembre 2017

Ai microfoni di 'ESPN, Angel Di Maria ha rivelato un retroscena di mercato. "Sono stato vicino al Barcellona, vicino e allo stesso tempo lontano. E' difficile sbarcare in quel club, non è accaduto, ma la vita a volte ha sorprese, non sai mai - ha spiegato il fuoriclasse del Psg - Il mio passato a Madrid mi avrebbe portato dei fischi a Barcellona, ma non importa. Tranne che nel Newell's, dal momento che sono di Rosario Central, posso giocare ovunque e ovunque cerco sempre di fare del mio meglio".