DI FRANCESCO: "SONO STATO VICINO ALLA FIORENTINA"

4 novembre 2017

Il tecnico della Roma Di Francesco si prepara a sfidare la Fiorentina e svela di essere stato vicino alla panchina viola: "Sono stato

vicino in passato, quanto non lo so. Sono lusingato ma finisce lì, sono contentissimo di stare qui. Da calciatore ho scelto la Roma, da tecnico sono contento di essere qui con pregi e difetti dell'ambiente ma a me piace".