DI FRANCESCO: "FUTURO? PENSO SOLO AL SASSUOLO"

31 marzo 2017

Eusebio Di Francesco ha rimandato ogni discorso sul suo futuro. "Io ora penso alla Lazio e al Sassuolo, poi ci sarà tempo per pensare al mio futuro. In questo momento io ho il contatto con il Sassuolo e farò del mio meglio per migliorare la classifica e i tanti giovani a disposizione", ha detto l'allenatore neroverde.