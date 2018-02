DG SASSUOLO: "POLITANO? LA JUVE HA CHIESTO INFORMAZIONI"

1 febbraio 2018

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Babacar, il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato dell'interessamento della Juve per Politano: "Abbiamo un buon rapporto con Marotta, ma siamo una società indipendente - ha spiegato -. La Juventus ci ha solo chiesto se avevamo chiuso un accordo con il Napoli, noi abbiamo detto di no e che probabilmente non l'avremmo fatto, e loro ci hanno risposto che poteva interessargli in base al responso delle visite mediche di Cuadrado. Non c'era solo la Juventus, ma anche alcune squadre straniere importanti".