DG SASSUOLO: "BERARDI E POLITANO? NESSUNA OFFERTA"

5 giugno 2018

"Fino ad ora non ci sono stati contatti con nessuna societa', non c'e' stata alcuna richiesta per Politano e Berardi". Lo ha detto il direttore generale del Sassuolo Giovanni Carnevali a proposito del futuro dei due gioielli del club emiliano. "La nostra politica e' sempre uguale, siamo una societa' che ha una proprieta' importante, non c'e' la volonta' di cedere i nostri pezzi pregiati - ha aggiunto parlando al termine dell'assemblea di Lega a Milano - Poi e' chiaro che dovremo fare delle valutazioni. L'obiettivo e' quello di creare una squadra che possa ottenere dei buoni risultati con un occhio al bilancio".