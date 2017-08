DG NIZZA: "SERI? CREDO RIMARRA' CON NOI"

21 agosto 2017

"Non stiamo negoziando con il Barça e non mi risulta che lo faremo nei prossimi giorni. Sono solo rumors e per questo non abbiamo fissato un prezzo per Seri. Credo che il giocatore rimarrà da noi questa stagione. Certamente è disposto ad ascoltare eventuali proposte, ma allo stesso tempo sta bene qui a Nizza indipendentemente dal fatto se ci qualificheremo per la fase a gironi di Champions". Parole del direttore generale del Nizza, Julien Fournier, sul futuro del centrocampista della Costa d'Avorio.