Deulofeu vota Milan: "Ora sto benissimo e al futuro non voglio pensare. Ma ringrazio Montella"

22 marzo 2017

Con il Milan e grazie al Milan, Deulofeu ha ritrovato le giocate che aveva smarrito, la fiducia che aveva perso e la Nazionale che tanto agognava: "Sono molto felice in Italia - ha raccontato il catalano dal ritiro della Spagna - soprattutto per l'appoggio e la fiducia che mi danno staff tecnico e compagni. Sono felice e orgoglioso anche di essere qua, il ct mi sta dando fiducia. Futuro? Nel calcio ho imparato a vivere il presente. Sono felice al Milan".

"Spero solo di finire bene la stagione - ha proseguito il rossonero - il resto arriverà di conseguenza. La scelta del Milan? Quando il Milan ha mostrato interesse non ho avuto il minimo dubbio. La fiducia e l'appoggio che mi hanno dato sono state le chiavi del mio rendimento attuale. I rumors sul mio futuro? E' bello sentire cose buone di te, ma l'importante è pensare al presente. Andare più avanti con il pensiero sarebbe sbagliato. Se non fossi andato al Milan non sarei qua. Il Barcellona? E' un grande club ma come detto non penso al futuro. Ora ho raggiunto un buon livello di gioco e sto lavorando bene, anche se questa convocazione un po' mi ha sorpreso. Devo ringraziare sia Montella che Lopetegui per la fiducia".