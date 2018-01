DEULOFEU, IL NAPOLI ASPETTA VERDI

10 gennaio 2018

Il mercato del Napoli è in fermento. Mentre col Barcellona c'è un principio d'accordo per Deulofeu, con il Bologna la trattativa per Verdi è già chiusa da tempo. Resta però da attendere la risposta del giocatore, attualmente in vacanza. Venerdì è il giorno: il ds Giuntoli parlerà direttamente con Verdi per capire le intenzioni del giocatore. Se dirà sì al Napoli, la società di De Laurentiis chiuderà per il giocatore del Bologna, abbandonando la pista Deulofeu.