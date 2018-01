DEULOFEU CHIEDE L’INCONTRO COL BARÇA

9 gennaio 2018

Il rapporto tra Gerard Deulofeu e il Barcellona sembra essere sempre più vicino alla conclusione. L’esterno con l’arrivo di Coutinho si è visto sempre più chiuso e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, gli agenti del giocatore avrebbero chiesto un incontro nelle prossime 24-48 ore con i dirigenti del club per definire la situazione dell’assistito. Il Napoli e l’Inter restano in attesa di novità ufficiali dalla riunione per cercare l’assalto all’esterno ex Milan.