DEULOFEU, BARÇA DUBBIOSO SULLA RECOMPRA

12 maggio 2017

Il futuro di Gerard Deulofeu è ancora tutto da decidere. Stando a Marca, infatti, il Barcellona avrebbe infatti diversi dubbi sulla recompra del giocatore, attualmente al Milan in prestito dall'Everton. Per portare l'attaccante in Spagna, infatti, i blaugrana dovrebbero versare 12 milioni di euro, cifra che non sembra aver messo d'accordo tutti gli uomini di mercato del Barça. Il giocatore, inoltre, ha fatto sapere di voler tornare al Camp Nou soltanto per restare a giocarsi una maglai da titolare.