DEPORTIVO, PRESO ADRIAN LOPEZ

11 agosto 2017

A volte ritornano: gli è capitato tante volte in carriera di lasciare un club e poi di tornarci, dopo anni. Ancora una volta Adrian Lopez torna in una squadra dove era già stato: l'attaccante spagnolo lascia il Porto in prestito e firma col Deportivo, con cui aveva già giocato dal 2006 al 2008 e dal 2009 al 2011.