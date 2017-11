DENIS SUAREZ: "NAPOLI? NON VOGLIO LASCIARE IL BARCELLONA"

15 novembre 2017

Denis Suarez non vuole lasciare il Barcellona nonostante le continue lusinghe del Napoli. Il centrocampista non ha nessuna intenzione di abbandonare il club catalano: “Non voglio andare via, voglio vincere col Barcellona anche se ho la sensazione che, a prescindere da quello che faccio, sia sempre sul mercato” ha spiegato Suarez in un'intervista al Mundo Deportivo. Il Napoli è sulle sue tracce: “Ho rifiutato delle proposte, non ho preso in considerazione alcuna offerta, pur ammettendo di non sentire abbastanza fiducia da parte del club”.