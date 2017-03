DENIS SUAREZ: "NIENTE PRESTITO"

25 marzo 2017

Il procuratore di Denis Suarez, centrocampista del Barcellona, è stato intervistato da Radio Crc sul futuro del proprio assistito: "Non ho mai riscontrato un interesse del Napoli nei suoi confronti. Ha un contratto di 5 anni con il Barcellona e vuole dimostrare il suo valore. Pian piano aumenteranno i minuti in campo. Via in prestito? È una decisione che dovrà prendere il Barcellona, ma non cercheremo questa opportunità".