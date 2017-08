DEMBÉLÉ-BARÇA, IL DORTMUND: "NON SI È AVVICINATO DI UN MILLIMETRO"

17 agosto 2017

Hans-Joachim Watzke, direttore generale del Borussia Dortmund, risponde al ds del Barcellona Pep Segura che, dopo la Supercoppa di Spagna, aveva fatto il punto sul mercato ai microfoni della tv catalana ESport3. "Stiamo discutendo le condizioni per Coutinho e Dembélé. Non hanno ancora firmato, ma siamo vicini". "Il Barça vuole acquistare Dembélé, ma non c'è dubbio che non si siano avvicinati di un millimetro". E il braccio di ferro continua.