DEFREL SPINGE PER LA ROMA

19 gennaio 2017

Il francese del Sassuolo Gregoire Defrel ha deciso: vuole la Roma. Il patron del Sassuolo Giorgio Squinzi ha già detto di non volersi privare del giocatore e che resterà in neroverde almeno fino al termine della stagione. L'agente di Defrel incontrerà a breve i dirigenti del Sassuolo per chiarire la situazione.