DAVID SILVA: "MI PIACEREBBE GIOCARE AL LAS PALMAS"

13/09/2018

David Silva vorrebbe tornare a casa. Il centrocampista del Manchester City originario delle isole Canarie ha parlato alla Bbc del suo futuro e del sogno di giocare per la squadra più rappresentativa della sua terra: "Ho altri due anni di contratto e sono contento di poter giocare qui. Dopo non so cosa accadrà, ho sempre detto che mi piacerebbe giocare per il Las Palmas, squadra della mia terra. Vedremo come andranno le cose tra due anni, molto dipende da come starò in quel momento".