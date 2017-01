DAVID PIZARRO VICINO ALL'UNIVERSIDAD DE CHILE

18 gennaio 2017

Il centrocampista cileno sempre più vicino a firmare con l'Universidad de Chile. David Pizarro, ex giocatore di Udinese, Inter, Roma e Fiorentina, è rimasto svincolato per sei mesi, ma ora ha la possibilità di tornare in campo. A offrire una possibilità al calciatore è appunto l'Universidad de Chile che, attraverso il suo profilo Facebook, ha salutato il ritorno di Pizarro. Lo riporta passioneinter.com.