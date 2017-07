DARMIAN: "FELICE ALLO UNITED"

22 luglio 2017

Matteo Darmian smentisce qualunque ipotesi di addio al Manchester: "Sono felice allo United. Ci sono state molte voci su di me, fa parte del nostro lavoro, ma non c'è nulla di nuovo. Sono un giocatore dello United e questo è quanto. Darò il massimo per farmi trovare pronto quando Mourinho me ne darà l'opportunità, giocare a sinistra o a destra per me non è un problema" ha detto al Sun l'ex terzino del Torino nel mirino dell'Inter.