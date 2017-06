Dani Ceballos e i suoi fratelli: i colpi low cost in giro per l'Europa

28 giugno 2017

In un calciomercato impazzito dove a farla da padrone sono i prezzi fantacalcistici, l'Europeo Under 21 ha regalato sprazzi di talento e giocate che potrebbero cambiare le strategie di diversi club in Europa. Un modo diverso di fare acquisti è possibile, basti pensare che Dani Ceballos - dominatore nel centrocampo spagnolo contro l'Italia - sarebbe acquistabile per soli 9 milioni di euro dal Betis Siviglia . Un affare, uno dei tanti che nonostante tutto sarebbe ancora possibile chiudere. Eccone alcuni esempi:

Marko Grujic (Serbia) - Liverpool

Centrocampista box-to-box con buon fiuto del gol e tempi di inserimento. Alto 191 cm è dominante sui colpi di testa, ma deve migliorare nel dettare i tempi di gioco. Centrocampista moderno ha preferito la corte di Klopp al Liverpool rispetto all'interesse di Inter e Milan, ma anche del Barcellona. Quest'anno ha giocato in prestito alla Stella Rossa

Costo: 9 milioni di euro

Laszlo Benes (Slovacchia) - Moenchengladbach

Bravo negli inserimenti in patria è considerato il nuovo Hamsik, dà il meglio di sé sulla trequarti visto l'ottima capacità nel fornire assist vincenti. Nel 'Gladbach non ha ancora trovato tantissimo spazio mentre durante l'Europeo è sceso in campo partendo dalla panchina nonostante abbia già debuttato nella nazionale maggiore. In un contesto tattico adeguato può crescere molto e diventare un giocatore importante.

Costo: 7 milioni

Bruma (Portogallo) - Galatasaray

Tutti abbiamo negli occhi gli splendidi gol segnati dall'esterno durante l'Europeo, ma non sono un caso. Il talento portoghese è uno dei più cristallini nei lusitani e durante l'ultima stagione al Galatasaray è definitivamente esploso realizzando 11 reti. Il Lipsia se lo è già accaparrato per 15 milioni di euro, pochissimo nel rapporto qualità/prezzo viste le cifre che girano. Occasione persa per molti club italiani.

Costo: 25 milioni

Andrija Zivkovic (Serbia) - Benfica

Con la maglia della Serbia è stato tra i campioni mondiali Under 20 sotto la guida di Paunovic, oggi ai Chicago Fire. In patria ha battuto ogni record di precocità prima di passare al Benfica dove sta trovando qualche difficoltà di inserimento. Può giocare largo in un centrocampo a quattro, ma anche da attaccante esterno nel tridente. Mancino dotato, può giocare anche a destra. I lusitani lo hanno blindato con un quinquennale, ma da quelle parti si stratta sempre.

Costo: 7 milioni

Dani Ceballos (Spagna) - Betis

Nella semifinale contro l'Italia ha fatto penare Benassi e Gagliardini con le sue giocate di qualità. Ruba l'occhio con i suoi numeri, ma l'efficacia del suo gioco sopra le righe non è da sottovalutare. Tipica qualità di palleggio spagnola, il classe 1996 sa leggere il gioco in anticipo e potrebbe fare la fortuna di molti club in Italia e non solo. Il Betis non si è tutelato e la clausola rescissoria da 9 milioni lo rende probabilmente il gioiello dell'Europeo più appetito.

Costo: 9 milioni

Samu Castillejo (Spagna) - Villarreal

Ala dotata di un eccezionale uno-contro-uno sa fare la differenza nel breve con un'esplosività invidiabile. Nonostante il raggio d'azione periferico è dotato di un'ottima visione di gioco anche se deve migliorare - e lo farà - nella freddezza sottoporta. Acquistato dal Villarreal per 6 milioni di euro, oggi ne vale il doppio. Ma l'investimento sarebbe ben ripagato in poco tempo.

Costo: 14 milioni

Maxwel Cornet (Francia) - Lione

Non ha partecipato all'Europeo Under 21, ma il suo nome è conosciutissimo nel panorama calcistico. Classe 1996 gioca con l'OL è il futuro dell'attacco francese. Quest'anno ha realizzato 10 gol in stagione, continuando la trasformazione da punta centrale ad attaccante esterno. Con un fisico non imponente (179 cm) e una velocità devastante, può spaccare in due le difese. Nonostante gli occhi di mezza Europa su di lui può venire via da Lione per 10-12 milioni di euro.

Costo: 15 milioni