DANI ALVES: "IN PASSATO VICINO A LIVERPOOL, REAL E CHELSEA"

1 novembre 2017

Ai microfoni di '4-4-2', Dani Alves ha svelato alcuni retroscena di mercato del passato. "Nel 2006 avevo quasi trovato un accordo col Liverpool, ma per qualche ragione la trattativa non andò in porto - ha spiegato il terzino del Psg -. E' successa una cosa simile col Chelsea e anche col Real Madrid. Alla fine però sono contento di come sia andata la mia carriera, al Barcellona ho potuto scrivere la storia".