DALLA SPAGNA: "REAL, PRONTI 125 MLN PER DYBALA"

25 marzo 2017

In Spagna sono sicuri: Barcellona e Real Madrid questa estate si contenderanno Dybala a suon di milioni. Stando a Diario Gol, nonostante l'attaccante bianconero stia per firmare il rinnovo con la Juve, i Blancos avrebbero già pronta un'offerta da presentare a Marotta. Si parla di 80 milioni di euro più bonus per arrivare a toccare quota 125 milioni.