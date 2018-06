DALLA SPAGNA: PATTO JUVE-ALLEGRI SE ARRIVA IL REAL

4 giugno 2018

Continuano a rimbalzare voci riguardo un possibile, clamoroso, passaggio di Massimiliano Allegri dalla Juve al Real Madrid. Secondo il quotidiano spagnolo 'As', infatti, il tecnico e il club bianconero avrebbero un patto non scritto per cui in caso di un'offerta irrinunciabile fuori dall'Italia potrebbe essere lasciato libero.