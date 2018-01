DALLA SPAGNA: LIVERPOOL SU SUSO

13 gennaio 2018

Secondo il quotidiano sportivo spagnolo As il Liverpool avrebbe messo gli occhi su Suso per fa fronte alla cessione di Coutinho al Barcellona. Ci sarebbero stati anche i primi contatti con l'entourage del giocatore. Il Milan non ha intenzione di vendere uno dei suoi gioielli più preziosi, senza contare che lo spagnolo ha da poco rinnovato il suo contratto con i rossoneri fino al 2022. L'unica strada che il Liverpool può percorrere, quindi, è pagare i 40 milioni della clausola rescissoria.