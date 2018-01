DALLA SPAGNA: LA ROMA PENSA A JUANFRAN

3 gennaio 2018

Sirene italiane per Juanfran. Il difensore spagnolo non ha intenzione di lasciare l'Atletico Madrid e, anche se in scadenza a giugno, l'ad del club Miguel Ángel Gil gli ha assicurato il rinnovo per un'altra stagione. Tuttavia, stando al 'Mundo Deportivo', la Roma ha messo nel mirino per gennaio il terzino, che potrebbe risolvere i problemi di Di Francesco per quello che riguarda la fascia destra considerati l'infortunio di Karsdorp e le prestazioni non convincenti di Bruno Peres. Per adesso il tecnico giallorosso sta utilizzando Florenzi in quella posizione ma la volonta' e' quella di cercare un valido rinforzo, anche se il ds Monchi ha escluso movimenti in entrata nel mercato invernale. La trattativa per Juanfran, in ogni caso, si preannuncia difficile: l'Atletico non vuole cederlo e il giocatore non intende lasciare Madrid.