DALLA SPAGNA, L'INTER SU VRSALJKO

12 gennaio 2017

Secondo il quotidiano sportivo spagnolo As, l'Inter è sulle tracce di Sime Vrsaljko, che all’Atletico Madrid non sta trovando grandi spazi ma che in Italia ha lasciato un bel ricordo ai tempi del Sassuolo. Il calciatore croato dal suo approdo alla corte di Simeone per 16 milioni di euro, ha totalizzato solamente 3 presenze in Liga.