DALLA SPAGNA: JUVE-CANCELO, ACCORDO VICINO

5 agosto 2017

Secondo il quotidiano spagnolo Super Deporte Juventus e Valencia sarebbero vicine all'accordo per il trasferimento in bianconero di Joao Cancelo. Il terzino destro portoghese potrebbe arrivare a Torino per 25 milioni o per una cifra più bassa più un giocatore a scelta tra Lemina e Rincon.