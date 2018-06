Dalla Spagna: il Barcellona insiste per Pjanic, che avrebbe già dato l'ok

26/06/2018

Il Barcellona insiste per Miralem Pjanic. La Juve e Allegri non hanno nessuna intenzione di rinunciare al centrocampista bosniaco, ma la dirigenza blaugrana e il tecnico Valverde considerano il giocatore il profilo ideale per raccogliere la pesante eredità di Iniesta e continuano il pressing. Secondo 'As', il Barcellona avrebbe già un ok di massima con il giocatore, avvistato la scorsa settimana nella città catalana prima delle vacanze.