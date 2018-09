DALLA SPAGNA: CR7 VUOLE JAMES ALLA JUVE

19/09/2018

Clamorosa indiscrezione di mercato dalla Spagna. Stando a Don Balon, Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto alla Juve di portare a Torino James Rodriguez, in prestito con diritto di riscatto al Bayern Monaco. Il colombiano sarebbe intenzionato a non proseguire la sua avventura in Bundes e, in vista di un suo possibile ritorno al Real, i bianconeri potrebbero inserirsi nella trattativa.