DALLA SPAGNA: ASTA JUVE-CITY PER CANCELO

3 giugno 2018

Joao Cancelo potrebbe risolvere i problemi finanziari del Valencia, chiamato a ridurre un rosso di 45 milioni di euro registrato nell'ultimo bilancio. Il laterale portoghese, rientrato alla base dopo che l'Inter non ha esercitato il diritto di riscatto a 39 milioni entro il 1 giugno, è l'indiziato numero 1 a finire sul mercato per fare cassa. Su Cancelo, infatti, avrebbero messo gli occhi la Juventus e il Manchester City. I Citizens, in particolare, sarebbero pronti a mettere sul piatto 44.5 milioni di euro. A favore della Juve, però, ci sarebbe la volontà del giocatore che preferirebbe la Serie A alla Premier League. Il Valencia, da parte sua, potrebbe mettere sul mercato anche Simone Zaza valutando il suo cartellino fra i 20 e i 25 milioni di euro.