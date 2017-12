DALLA SPAGNA: ACCORDO INTER-BARCELLONA PER DEULOFEU

23 dicembre 2017

Il portale spagnolo El Gol Digital parla di un accordo raggiunto tra Barcellona e Inter per il passaggio in nerazzurro di Gerard Deulofeu. Nell'affare, che potrebbe concretizzarsi già alla riapertura del mercato per la somma di 30 milioni di euro, il club catalano - come riporta fcinternews - potrebbe inserire una clausola che impedirebbe ai nerazzurri di trattare poi il giocatore col Real Madrid in un secondo momento.