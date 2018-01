DALLA RUSSIA: CARRERA NON LASCIA LO SPARTAK

15 gennaio 2018

Massimo Carrera, allenatore dello Spartak Mosca, non lascerà la Russia nonostante le buone offerte ricevute da alcuni club degli Emirati Arabi. Lo scrive il quotidiano 'Izvestia', che cita fonti vicine al tecnico italiano ex Juve. Il contratto di Carrera lo lega al club moscovita fino al 31 maggio del 2019. Attualmente lo Spartak è terzo in classifica con 37 punti, alla pari con lo Zenit di Roberto Mancini.