DALLA GERMANIA: NAPOLI SU RUDY DEL BAYERN MONACO

5 giugno 2018

Non è solo il capitolo esterni a tenere banco in casa Napoli. Anche la mediana, con la probabile partenza di Jorginho verso il Manchester City, potrebbe cambiare aspetto e protagonisti: il portale tedesco Fussballknecht ha riportato dell’interesse dei partenopei per il mediano del Bayern Monaco, già alle dipendenze di Ancelotti, Sebastian Rudy. Sul giocatore ci sarebbero già Stoccarda e Schalke 04.