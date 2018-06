DALLA GERMANIA: IL REAL PENSA A NAGELSMANN PER IL DOPO ZIZOU

4 giugno 2018

Spunta un nome nuovo per la panchina del Real Madrid: è quello di Julian Nagelsmann, giovane tecnico dell'Hoffenheim accostato in passato già al Bayern Monaco. Lo riferisce la Bild, secondo cui il 30enne allenatore tedesco avrebbe attirato l'interesse del Real come erede di Zinedine Zidane. Il club di Florentino Perez avrebbe già contattato Nagelsmann, sotto contratto con l'Hoffenheim fino al 2021, ma con una clausola di uscita nel 2019. La risposta, però, al momento sarebbe stata negativa. Nella lista dei tecnici candidati alla panchina del Real, la Bild pone in prima fila l'argentino Mauricio Pochettino, davanti a Massimiliano Allegri e Jurgen Klopp.