DALLA FRANCIA SICURI: DEPAY-LIONE È FATTA

18 gennaio 2017

Depay sarebbe già un giocatore del Lione. O almeno, di questo sono sicuri in Francia. Secondo L'Equipe, Manchester United e Lione avrebbero trovato un accordo sul prezzo e l'affare sarebbe sul punto di essere concluso. Niente da fare per la Roma che, come riporta corrieredellosport.it, potrebbe puntare su Giaccherini.