DALLA FRANCIA: NEYMAR AL PSG LUNEDI' O MARTEDI'

28 luglio 2017

In Francia non hanno più dubbi. Neymar giocherà nel Psg nella prossima stagione. "L'accordo è totale, anche per i più piccoli dettagli del contratto - ha svelato all'emittente Rmc una fonte vicina al brasiliano - Neymar ha fatto la sua scelta. La lite con Semedo è un esempio perfetto. Ci auguriamo che l'accordo tra i due club arrivi tra lunedì e martedì. Il suo futuro è a Parigi".