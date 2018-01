DALLA FRANCIA: INTER SUL GIOVANE DENYS

2 gennaio 2018

Stando alla stampa francese, l'Inter è sulle orme di Yvann Denys, 19enne terzino del Paris Fc che milita nel campionato di serie B transalpino. La società nerazzurra, pronta a sferrare il colpo durante la finestra di mercato di gennaio, resta con le antenne sintonizzate per monitorare la situazione. Secondo il sito del quotidiano francese L'Equipe, l'Inter vorrebbe ingaggiare il ragazzo proprio a gennaio per poi darlo in prestito.