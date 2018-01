DALLA FRANCIA: FATTA PER LUCAS MOURA AL TOTTENHAM

27 gennaio 2018

Lucas Moura è volato a Londra nei giorni scorsi per definire l'accordo con il Tottenham e ora, secondo il quotidiano francese L'Equipe, non restano dubbi: è fatta per il passaggio dell'esterno brasiliano 25enne, accostato anche all'Inter, dal Psg agli Spurs. L'intesa tra i parigini e i londinesi sarebbe stata raggiunta per una cifra vicina ai 25 milioni.