DALL'INGHILTERRA: SONDAGGIO JUVE PER FELLAINI

15 agosto 2017

La Juve - scrive oggi il tabloid britannico The Sun - avrebbe fatto un sondaggio per Marouane Fellaini col Manchester United. In Inghilterra scrivono di una 'presunta' offerta per il centrocampista belga di 25 milioni. La prima scelta di Marotta e Paratici - chiude comunque il tabloid - resta sempre Matuidi.