DALL'INGHILTERRA: SIMEONE AL CHELSEA PER IL DOPO CONTE

5 gennaio 2018

Il Chelsea ha individuato il sostituto in panchina di Antonio Conte: Diego Simeone. Secondo il 'Times', il 'Cholo' è l'obiettivo numero uno della dirigenza Blues per rilevare il tecnico pugliese che potrebbe a fine stagione terminare la sua avventura a Stamford Bridge nonostante il contratto preveda un altro anno. Il club londinese, spiega il giornale, non ha intenzione di esonerare Conte ma c'è fiducia di poter raggiungere un accordo per la separazione consensuale.