DALL'INGHILTERRA: PESSIMISMO SU DEULOFEU-MILAN

18 gennaio 2017

E' la giornata della risposta dell'Everton per Deulofeu. Dall'Inghilterra sono però scettici sul buon esito della trattativa e dichiarano che i Toffees non sembrano propensi a cedere il giocatore in prestito secco, la formula adottata dal Milan per portare il giocatore in rossonero. Lo scrive il Times.