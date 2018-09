DALL'INGHILTERRA: IL CITY VUOLE MBAPPE' A GENNAIO

30/09/2018

Una clamorosa indiscrezione di mercato filtra dall'Inghilterra. Il Manchester City vuole Kylian Mbappé già nel mercato di gennaio. Secondo il 'Daily Mail', Guardiola è pronto a mettere sul piatto 200 milioni di sterline (224 milioni di euro) per il giovane prodigio. L'operazione potrebbe andare in porto per i problemi con il Fair Play finanziario dei parigini.