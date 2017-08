Dall'Inghilterra: il Chelsea pronto alla maxi-offerta per Belotti

16 agosto 2017

Due appuntamenti ufficiali (Arsenal nella Community Shield e Burnley in Premier) e due sconfitte. Il caso Diego Costa. E un malumore serpeggiante (per qualcuno con tanto di rammarico per aver detto no alle lusinghe tardo primaverili dell'Inter). L'inizio di stagione per Antonio Conte non è stato certo all'insegna della serenità: anche l'arrivo di Morata (impatto sicuramente positivo quello dell'ex Real Madrid) sembra non aver appagato del tutto i desideri del tecnico del Chelsea campione d'Inghilterra. Anche perché oltre al campionato c'è pure una Champions da disputare.



E allora - ne è certo il Daily Star - l'ex ct azzurro ha chiesto al patron Abramovich un altro sforzo. E che sforzo! Il nuovo obiettivo sarebbe infatti Andrea Belotti. L'attaccante del Torino, più volte trattato dal Milan, si legge sul tabloid, potrebbe infatti proseguire la propria carriera a Londra. Conte e il Chelsea - continua il quotidiano - metteranno sul piatto una cifra altissima, vicina alle richieste di Cairo: insomma, prossima ai 100 milioni della clausola rescissoria.