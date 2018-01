DALL'INGHILTERRA: BALOTELLI ALLA JUVENTUS

22 gennaio 2018

Mario Balotelli alla Juventus. Una indiscrezione di mercato che arriva dall’Inghilterra, precisamente dal sito del "The Sun", che parla di un accordo tra il centravanti attualmente al Nizza e i bianconeri a partire dalla prossima stagione. Cinque anni di contratto per SuperMario che diventerà il vice di Gonzalo Higuain, una volta liberatosi a parametro zero a fine stagione dal Nizza. Il tabloid inglese parla di un accordo già stipulato.