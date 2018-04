Dall'Inghilterra: "Allegri prenderà il posto di Conte al Chelsea"

3 aprile 2018

Gli inglesi del "Sun" sono sicuri: " Allegri lascerà la Juve per il Chelsea non appena Conte verrà esonerato". Nessun giro di parole, insomma, per dire che sulla panchina dei Blues ci sarà un passaggio di consegne all'insegna del tricolore. Di certo c'è che i rapporti tra Conte e Abramovich sono ai minimi termini e difficilmente il loro rapporto proseguirà per un altro anno, come invece prevederebbe il contratto.

La separazione verrà sancita a fine stagione visto che da una parte Conte non vuole rinunciare ai suoi soldi e dall'altra c'è pur sempre una semifinale di FA Cup da giocare per provare a salutare con un trofeo. Da qui a dire, però, che Allegri sarà il prossimo allenatore a Stamford Bridge ce ne passa.



Il Sun è convintro che il tecnico toscano sia pronto a chiudere la sua avventura in Italia e avrebbe scelto la Premier League come suo prossimo approdo, prima di terminare la sua carriera nelle vesti di ct, tra cinque o sei anni. Al momento, però, non c'è nulla che faccia pensare a un cambio di panchina da parte di Allegri, che si aggiungerebbe a una lista comprendente gli altri connazionali Ranieri, Di Matteo (nato in Svizzera) e Ancelotti. A meno che non chiuda il suo ciclo straordinario con la vittoria della Champions League. Solo in quel caso, e con due anni di anticipo sulla scadenza del contratto, potrebbe pensare di iniziare una nuova avventura. Allora sì che il Chelsea (ma perché no, pure l'Arsenal) potrebbe rappresentare la destinazione più gradita.