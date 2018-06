DALL'ARGENTINA: FIORENTINA SU NICOLAS GONZALEZ

2 giugno 2018

La Fiorentina sarebbe sulle tracce del giovane attaccante argentino in forza all'Argentinos Juniors, Nicolas Gonzalez. Classe '98, è un esterno argentino che può giocare anche come prima punta. Per lui 17 presenze e 6 gol quest'anno in prima squadra: i media argentini parlano già di un'offerta di 4 milioni di euro da parte del club viola.